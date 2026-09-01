Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области

Угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Не покидайте дома и не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду и пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также можно укрыться в подземном переходе или паркинге.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил об ограничении работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко