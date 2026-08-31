Саратовские аграрии засеяли озимыми 284 тыс. гектаров

В Саратовской области параллельно с уборкой урожая текущего года идет посевная кампания озимых культур. По данным регионального минсельхоза, засеяно 284 тыс. га, что составляет 27% от запланированного объема в 1,155 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Саратовской области Фото: Минсельхоз Саратовской области

В ведомстве заверили, что регион полностью обеспечен семенами для озимого сева. В этом году произведено более 250 тыс. тонн семян озимых культур. Доля отечественной селекции достигла практически 100%, из них саратовской селекции — более 50% по пшенице и 98,5% по ржи.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как напомнил министр Василий Котов, президент поставил задачу к 2030 году довести уровень обеспеченности семенами российской селекции до 75%.

Нина Шевченко