Задорого — «боярышник»

ООО «РСХБ Управление активами» требует через арбитражный суд взыскать с самарского ООО «Гиппократ» 855 млн руб. долгов. Одновременно арендодатель промышленных площадей — самарское ООО «Розовая пантера» — заявило о банкротстве «Гиппократа». Кроме того, налоговая инспекция начислила «Гиппократу» дополнительно акцизы на 1,4 млрд руб. за производство дезинфицирующих средств без лицензии. Руководство «Гиппократа» от комментариев отказывается. Ранее «Гиппократ» уже лишился в Ульяновской области своего производства также из-за отсутствия лицензии на «фанфурики», среди которых был и небезызвестный «боярышник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В минувшую пятницу Арбитражный суд Самарской области разместил в электронной картотеке арбитражного суда определение о поступлении в суд искового заявления «РСХБ Управление активами» к самарской компании «Гиппократ» (ООО) и оставлении его без движения до 25 сентября в связи с отсутствием доказательств отправки иска ответчику. В своем иске «РСХБ Управление активами» (входит в группу АО «Россельхозбанк») требует взыскать с ООО «Гиппократ» 855 млн руб., из которых основной долг — 744,5 млн руб., остальное — проценты и неустойка за четыре прошедших года.

Одновременно с этим иском Арбитражный суд Самарской области 29 июля принял к производству заявление ООО «Розовая пантера» о банкротстве «Гиппократа» как должника с суммой исковых требований 5,3 млн руб. Компания просит признать «Гиппократ» банкротом и ввести процедуру наблюдения. Рассмотрение иска по существу было начато в понедельник, суд объявил перерыв в заседании до 2 сентября.

«Розовая Пантера», зарегистрированная в поселке Светлое Поле (Красноярский район Самарской области), в первую очередь известна как игрок на рынке аренды и управления недвижимостью. Фактически «Гиппократ» арендовал у «Розовой пантеры» производственные площади в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области под выпуск спиртовых настоек. Также в настоящее время сохранилось производство «Гиппократа» в Светлом Поле Самарской области, где выпускаются дезинфицирующие жидкости — тоже на спиртовой основе.

Известно, что ранее, в апреле, само ООО «Гиппократ» уже подавало иск о своем банкротстве, мотивируя свои требования невозможностью исполнения денежных обязательств в размере 2,292 млрд руб. Однако Арбитражный суд Самарской области своим определением от 25 июня этого года прекратил производство по делу, полагая нецелесообразным применение процедуры банкротства при отсутствии доказательств наличия у должника имущества и денежных средств, позволяющих покрыть судебные расходы по делу о банкротстве.

По информации источников «Ъ», «Гиппократ» заявил о своей несостоятельности после того, как Межрайонная ИФНС России № 1 по Самарской области после налоговой проверки вынесла 5 марта 2025 года решение о налоговых доначислениях компании в общей сумме 1,689 млрд руб., из них 1,407 млрд руб. — акцизы и 281 млн руб. — НДС. Как отмечалось в заявлении налоговиков, «при реализации дезинфицирующих средств “Вита-септ”, “Сотасепт”, “Стопсепт” и “Стопсепт Плюс” налогоплательщиком была умышленно создана схема с целью отнесения производимой спиртосодержащей продукции к неподакцизным товарам, неисчисления акцизов и занижения налоговой базы при исчислении НДС.

Компания направила в арбитражный суд иск о признании незаконным решения ИФНС, но суд в удовлетворении требований отказал. 11 августа апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменений.

Выяснить, как оценивает дальнейшие перспективы компании ее руководство, не удалось. Временно исполняющий обязанности гендиректора Антон Гусев от комментариев отказался. Руководство «Розовой пантеры» по официальным телефонам в понедельник было недоступно.

ООО «Гиппократ» зарегистрировано в Самаре в марте 1999 года как фармпредприятие. Основные виды деятельности — производство лекарственных препаратов для медицинского применения и химических продуктов, не включенных в другие группировки. Первоначальным владельцем был Дмитрий Островский. Совладельцем компании (50%) в 2019 и 2020 годах был Сергей Засухин, который в настоящее время является владельцем и гендиректором «Розовой пантеры». С февраля 2024 года владельцем «Гиппократа» является Раиль Даминов, он же является совладельцем ООО «Доска 43» (г. Киров, лесозаготовки). По итогам 2025 года (данные ФНС), «Гиппократ» имел выручку 926 млн руб., при этом чистый убыток составлял 1,2 млрд руб.

Компания «Гиппократ» известна в Ульяновской области тем, что производила в Мулловке различные настойки, в народе называемые «фанфуриками», среди них такие, как небезызвестный «боярышник», а также настойки календулы, перца, прополиса. При этом жители поселка регулярно жаловались властям как на спаивание населения, так и на нарушения природоохранного законодательства, в том числе на невыносимый запах бардохранилища и его невысокую надежность. В августе 2017 года по вине «Гиппократа» произошел прорыв дамбы бардохранилища, барда вылилась в пруд Красотку, где погибла вся рыба, а затем в пруд Фабричный. Восстанавливать пруды виновные не стали, расходы по рекультивации взяло на себя облправительство. Прекращена работа «Гиппократа» была только после вмешательства Росалкогольрегулирования, которое выявило, что компания производила спиртовые настойки, не имея на это лицензии. В феврале 2024 года московскими представителями Росалкогольтабакконтроля совместно с судебными приставами было демонтировано оборудование, использовавшееся для производства спирта.

Сейчас производственные площади «Гиппократа» перешли к ООО «Вираж» (Татарстан). Компания производит химическую продукцию: реагенты для нефтяной промышленности, растворители и лакокрасочные материалы. Как пояснили в «Вираже», в Мулловке, где расположен филиал компании, производство пока еще не запущено. Имеется ряд сложностей по обеспечению в соответствии с проектом автоматизированного производства, однако в руководстве компании полагают, что до конца года завод начнет работать. Жители Мулловки опасаются, что снова будут нарушены экологические требования, однако в «Вираже» утверждают, что производство «будет чистым» и ущерба окружающей среде наноситься не будет. По информации компании, в Мулловке планируется производить этилацетат, основные составляющие которого — уксусная кислота и этиловый спирт. Барда, образующаяся при производстве спирта, будет в сухом виде упаковываться и вывозиться для дальнейшего использования в различных отраслях, заверили в компании.

Сергей Титов, Ульяновск