Экс-депутат заксобрания занялся кинопоказом

В Соликамске открылся второй в городе кинотеатр в ТЦ «АБС» на ул. Молодежная, 26. Техническое открытие состоялось в конце августа, сообщается в соцсетях кинозала. В кинотеатре один зал, рассчитанный на 70 зрителей. В одном комплексе с кинозалом запущены фудкорт, лаундж-зона и игровая детская зона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ТЦ «АБС» принадлежит экс-депутату заксобрания края Илье Кузьмину. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что бывший парламентарий занялся жилищным строительством в Соликамске, а также планирует построить в городе первый падел-центр.

Крупнейшей точкой кинопоказа в Соликамске является кинотеатр «Русь». В здании работает один кинозал, он рассчитан на 298 мест.