Бывший пермский министр вернулся в федеральное ведомство

Экс-министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков трудоустроился в Минэкономразвития РФ. По данным «Ъ-Прикамье», он возглавляет департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Алексей Храпков долгое время проработал в компании «Пермрегионгаз», был депутатом гордумы Перми, возглавлял службу по тарифам края, работал замглавы администрации Перми, а также министром градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2012 году, после смены краевой власти, переехал в Москву, где занял пост замдиректора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения в Минэнерго РФ. В 2021 году перешел из Минэнерго в минэкономразвития, которое возглавляет бывший пермский губернатор Максим Решетников. В ведомстве господин Храпков возглавлял сначала департамент региональной политики, после – департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ. Летом 2024 года господин Храпков трудоустроился в ПАО «Т Плюс», где занял пост директора по тепловому бизнесу.