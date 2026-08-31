Мозаика доверия

Родиться открытым миру, сломаться от первого обмана и заново собирать себя по кусочкам — из этих хрупких элементов состоит взросление. На «Станкозаводе» открылась выставка «Осторожно, хрупкое», которая через цитаты, вопросы и искренние монологи исследует горячую тему пубертата. Мы собрали тех, кто стоял у истоков проекта и попросили ответить, по сути, на один комплексный вопрос: что в теме подросткового возраста кажется им наиболее уязвимым, почему этот проект стал для них глубоко личной историей и какое главное открытие они сделали для себя за время работы над выставкой?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова

Мария Андреева



Мария Андреева, креативный директор, автор идеи:

— В подростковом возрасте происходит становление личности и мироощущения: мир тебе друг или враг? От случайного слова или молчания зависит будущее человека, его отношение к себе и миру. Это очень сложно — отвечать на вопросы: «кто я и зачем я здесь?». Если бы мне дали слово на все человечество, я бы попросила быть внимательнее к своим словам и действиям. Подростку жизненно важно услышать: «я в тебя верю, я тобой горжусь». В этом и есть хрупкость — любое неосторожное движение может деформировать личность.

Если брать меня лично — во мне самой много подростковой эмоциональности и экспрессии. К тому же за этим поколением наше будущее, от них зависит, в каком мире мы будем жить. Мне искренне интересно, как подростки рассуждают о себе, о будущем и о вечных философских вещах. Они, правда, в этом очень хороши.

Два главных удивления случились у меня во время работы над выставкой. Первое — тема подросткового возраста одинаково интересна всем, будь тебе 20, 30 или 70 лет. Наверное, потому что она важная, неаккуратная, шершавая. В это время мы впервые формируем свое отношение к себе и миру, поэтому неизбежно возвращаемся к ней мысленно в любом возрасте. Второе — подростков часто считают инопланетянами: колючими, обостренными, дерзкими. Но на самом деле им нужны очень простые вещи. Иногда достаточно послушать, посидеть рядом, обнять. Меня удивило, насколько это просто и общечеловечно. И я включаю себя в этот вопрос: почему мы не всегда умеем так делать? А следовало бы. Ведь тогда в отношениях и степени понимания между людьми очень многое поменялось бы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Следующая фотография 1 / 4 Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова

Поляника Дерунова



Поляника Дерунова, фотохудожник, арт-директор:

— На мой взгляд, самое уязвимое в подростках это само определение этого жизненного этапа как переломного. Каждый из нас проходит через различные периоды жизни, и каждый из них имеет свою уникальную ценность. В подростковом возрасте искренность и сила личности достигают значительной глубины, но одновременно становятся очень хрупкими. Эта хрупкость требует внимания и обсуждения.

Нет никого, для кого эта тема была бы безразличной или не затрагивала бы его. Каждый из нас проходит через этот этап жизни, пусть и с разными переживаниями, но всё же сталкиваясь с похожими моментами. Я счастлива, что мне удалось стать частью этой замечательной работы.

Самым глубоким потрясением в процессе работы над проектом стало, как ни странно, осознание необходимости работы над собой. Я поняла, как важно бережно относиться к этой хрупкости и стремиться к пониманию и доверию со стороны всех участников проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова

Марина Наянова



Марина Наянова, директор ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»:

— У подростка обязательно должна быть вера. Рождаясь, ребенок открыт миру. Но если его обманули, он ломается, и открыть запертую дверь доверия становится сложнее сложного. Вера подростка стоит очень дорого.

Эта выставка стала для меня полной неожиданностью. С нашими детьми долго и глубоко работали, брали у них серьезные интервью. То, что я вижу сейчас на стенах — их живые высказывания и острые вопросы — это важнейшая отправная точка. С ребятами провели колоссальную работу. Мария — удивительно глубокий человек, и я рада, что она вошла в нашу жизнь.

Когда мы соприкоснулись, я поняла, насколько Маша внимательна: она обдумывает каждую деталь и непрерывно поддерживает контакт с ребятами. Раньше я ее не знала, но стоило увидеть, как она зацепила меня первыми словами. Я поняла: надо рискнуть. Я доверилась ей. Она взяла своей искренностью и подлинной заинтересованностью. Тема действительно горячая, этот пласт ни в коем случае нельзя бросать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова Фото: Виктория Мысова

Евгений Ниркин



Евгений Ниркин, генеральный директор креативного кластера «Станкозавод»:

— Мой подростковый возраст пришелся на постперестроечное время — эпоху, когда всё менялось до неузнаваемости. Я заканчивал школу в 86-м году, и этот исторический перелом дался жестко. Нас накрыло абсолютное непонимание происходящего: события сменялись так стремительно, что мы просто не успевали реагировать. Другая сложность, особенно в сравнении с жизнью моих сыновей — дефицит информации. Тогда были только книги, библиотека и двор. Из обрывочных сведений складывалась мозаика, куски которой не стыковались между собой. И пока в голове возникала хоть какая-то понятная картинка, пришлось пройти через огромное количество переживаний.

Когда Маша Андреева пришла с этой идеей, она меня по-настоящему зацепила. Мы ведь сейчас тоже проживаем переломное и тревожное время. Моему младшему сыну сейчас 14, и он бурно вошел в пубертат. Я прохожу через это уже в третий раз (старшему сыну 32 года, среднему — 23). Удивительно: они выросли в одной семье, с одной системой ценностей, но каждый раз взросление происходит совершенно по-новому. Именно поэтому тема уязвимости способна глубоко затронуть каждого.

Мне очень хотелось, чтобы Станкозавод ассоциировался у людей не только с развлекательными, но и с глубокими, социальными историями. Для нас это первый подобный опыт. Хочется, чтобы жители города видели: мы — про что-то серьезное, иногда очень трогательное и важное. И если все получится, мы будем двигаться в этом направлении дальше.

На самом деле я ещё не погрузился в выставку глубоко. Обязательно воспользуюсь служебным положением: приду, когда никого не будет, и побуду наедине с экспозицией хотя бы полчаса.

Я видел все этапы подготовки, но атмосфера открытия и толпа людей не дали возможности сосредоточиться и прочувствовать всё изнутри. Но я точно это сделаю. Уверен, меня ждут сильные флешбэки, которые вернут в мой собственный подростковый возраст и напомнят о том, как взрослели мои дети.

Инна Лаврова