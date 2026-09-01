В Черноземье 2 сентября ожидается жаркая и пасмурная погода, до +27°C

В среду, 2 сентября, жителей Черноземья ожидает преимущественно жаркая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +13°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем поднимется до +26°C, вечером опустится до +21°C, а ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем воздух прогреется до +27°C, вечером ожидается +23°C, а ночью температура сохранится на уровне +16°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +19°C, днем будет до +23°C, вечером — +20°C, а ночью температура опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +21°C, а ночью столбик термометра покажет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +17°C, днем — +21°C, вечером столбик термометра покажет до +18°C, а ночью — +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +20°C, днем — +27°C, вечером — +22°C, а ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова