В Воронеже скончался заслуженный тренер по акробатике Андрей Поздняков

Мастер спорта России, заслуженный тренер по спортивной акробатике Андрей Поздняков скончался в возрасте 69 лет. Об этом 31 августа сообщили в воронежской региональной общественной организации «Федерация спортивной акробатики». 9 сентября господину Позднякову исполнилось бы 70 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный тренер по спортивной акробатике Андрей Поздняков

Фото: Воронежская федерация спортивной акробатики Заслуженный тренер по спортивной акробатике Андрей Поздняков

Фото: Воронежская федерация спортивной акробатики

«Его вклад в спортивную акробатику и в судьбы своих учеников навсегда останется в нашей памяти»,— говорится в публикации.

Согласно данным воронежского центра спортивной акробатики «Акрополюс», господин Поздняков работал там тренером. Звание мастера спорта он получил в 1973 году, был бронзовым призером первенства СССР и победителем первенства СССР среди детских спортивных школ. Подготовил победителей соревнований спортивных обществ «Труд», «Урожай», «Динамо» и «Советская Армия», а также чемпионов РСФСР, СССР, Европы и мира. Андрею Позднякову было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР. С 1999 по 2005 год он занимал пост председателя технического комитета Федерации спортивной акробатики России.

Мария Свиридова