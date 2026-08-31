В Самарской области введут временную скидку на проезд в общественном транспорте

В Самарской области с 1 сентября до 31 декабря текущего года будет действовать скидка на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Размер скидки составит 10 руб. при оплате поездок загруженной в телефон картой «Мир». Для оплаты проезда одним касанием смартфона их владельцам необходимо предварительно добавить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов. Одним из таких является приложение Mir Pay. При этом мобильное устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты.

В акции участвуют все карты «Мир», загруженные в смартфон, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется. Оплата проезда будет произведена с учетом 10-рублевой скидки.

Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах в городах региона, на станциях самарского метрополитена, а также на некоторых автобусах.

Андрей Сазонов