В Оренбуржье в пункте пропуска «Сагарчин» введут реверсивное движение из-за ремонта

В международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Оренбургской области с 1 по 29 сентября вводится реверсивное движение. По информации Росгранстроя, такая мера связана с ремонтом асфальтобетонного покрытия и тротуаров. На работы выделено около 13 млн руб., подрядчик должен завершить их до конца октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Параллельно «Сагарчин» готовят к масштабной модернизации, которую планируют завершить к 2028 году. Погранпереход — один из ключевых на границе с Казахстаном, он входит в транспортный коридор «Европа — Западный Китай».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», на МАПП регулярно возникают многокилометровые заторы. Одна из причин — дисбаланс пропускной способности: на казахстанском пункте «Жайсан» работают четыре полосы, на российском «Сагарчине» — только две. В комитете госдоходов Казахстана отмечали, что при увеличении потока инфраструктура не справляется с нагрузкой. Особенно остро очереди возникают после выходных.

Яна Вежлева