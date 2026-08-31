В Самаре в медцентре акушерства выявили нарушения в оснащении кабинетов

Прокуратура Самары во время проверки в медицинском центре акушерства установила, что в нарушение стандартов кабинеты медицинского учреждения не оснащены приборами и оборудованием, необходимыми для оказания медицинской помощи. В процедурном кабинете выявлены медицинские препараты с истекшим сроком хранения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, прокуратура внесла главному врачу медучреждения представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В результате нарушения порядка хранения лекарственных средств устранены. Центр организовал закупку недостающего оборудования: многофункциональных кроватей, кислородного концентратора и переносного ультразвукового аппарата.

Руфия Кутляева