Путин встретился с Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры проходят в Бишкеке, на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Также во встрече участвуют министры транспорта, экономического развития и энергетики Андрей Никитин, Максим Решетников и Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и глава «Росатома» Алексей Лихачев.