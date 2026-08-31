Депутат Наумов не смог оспорить отказ в регистрации на выборах в Госдуму

Челябинский областной суд отказал депутату Государственной думы Станиславу Наумову в удовлетворении его жалобы на решение избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах в нижнюю палату Федерального собрания РФ. Об этом «Ъ — Южный Урал» сообщил сам господин Наумов.

«Ждем сам текст решения областного суда, у нас есть пять дней на апелляцию в Верховный суд РФ. Отмечу, что суд вернул мне в качестве законных 50 подписей избирателей, признанных окружным избиркомом неправильными. Раньше еще 201 подпись мне вернула Центральная избирательная комиссия (ЦИК)»,— прокомментировал господин Наумов итоги судебного разбирательства.

Напомним, что Станислав Наумов подал иск в Челябинский областной суд, требуя признать незаконным отказ в его регистрации кандидатом в депутаты по Магнитогорскому одномандатному округу №191. Заявление было зарегистрировано судом 24 августа. Ответчиком по иску выступала избирательная комиссия Правобережного района Магнитогорска, выполняющая функции окружного избиркома. 16 августа она приняла решение отказать господину Наумову в регистрации в качестве кандидата на выборах в Госдуму из-за якобы высокого процента брака в собранных им подписях в свою поддержку.

21 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ уже отклонила жалобу господина Наумова на действия регионального избиркома. По данным ЦИК, в ходе проверки было выявлено 3,6 тыс. бракованных автографов. В результате у кандидата осталось 12,9 тыс. достоверных подписей при минимально необходимых 16,2 тыс. Кроме того, Центризбирком поручил направить материалы в Следственный комитет РФ для проверки действий сборщиков подписей на предмет наличия признаков фальсификации (ч. 2 ст. 142 УК РФ).

Господин Наумов заявлял о намерении добиваться регистрации через судебные инстанции, ставя под сомнение квалификацию экспертов-почерковедов МВД, на основании заключений которых часть подписей была признана недействительной.

Станислав Наумов является действующим заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике. В текущей кампании он участвует в качестве самовыдвиженца после проигрыша на праймериз «Единой России». До этого Наумов состоял в ЛДПР, однако перед праймериз ЕР он вышел из партии, оставаясь при этом членом фракции ЛДПР в Госдуме. Сбор подписей в поддержку депутата сопровождался инцидентом с нападением на сборщика и хищением листов с 1,4 тыс. подписей.

Дмитрий Моргулес, Евгений Рыженьков