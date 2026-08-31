Российская армия за сутки поразила объекты ТЭК и логистические центры на Украине

Российские военнослужащие за сутки атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также логистические центры ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, под удар вооруженных сил РФ попали места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества ВСУ в 142 районах в зоне спецоперации. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.