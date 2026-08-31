Под Астраханью директора причала приговорили к исправительным работам за смерть капитана

Суд под Астраханью приговорил директора компании-собственника причала к году исправительных работ. Мужчину признали виновным в смерти капитана буксира по ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Астраханью директор причала отправится на исправительные работы

Фото: Западное МСУТ СКР Под Астраханью директор причала отправится на исправительные работы

Фото: Западное МСУТ СКР

По данным суда и следствия, директор организации по обслуживанию речных и морских судов не закрыл и не огородил дыру размером 1,5 на 1 м на металлическом причале на реке Старая Волга в Наримановском районе. Кроме того, он не обеспечил его ночное освещение. Несмотря на это, осужденный разрешил капитану буксира с экипажем пришвартоваться к причалу.

24 ноября 2025 года вечером капитан судна упал в незакрытое отверстие и получил множественные переломы. Пострадавший скончался через несколько дней в больнице от полученных травм.

По решению суда, директор компании также будет отдавать 10% своего дохода государству. Приговор не вступил в законную силу.

Марина Окорокова