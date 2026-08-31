В Саратовской области закрепили маршруты передвижных пунктов техосмотра

Министерство транспорта Саратовской области опубликовало реестр согласованных адресов и графиков работы передвижных диагностических линий. Документ включает 11 точек присутствия шести операторов и фактически ограничивает работу мобильных пунктов техосмотра (ТО) отдаленными и сельскими районами региона на фоне вступления в силу новых федеральных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Заявки на работу мобильных линий подали пять ООО и один ИП. Они получили от ведомства право на работу. Они будут проводить ТО в Озинском, Ершовском, Краснокутском и Ивантеевском районах, где строительство стационарных пунктов ТО чиновники находят экономически нецелесообразым. Выездные линии также допущены в Балаково и Маркс.

Публикация реестра приурочена к вступлению в силу с 1 сентября 2026 года поправок в правила проведения ТО. Согласно обновленным федеральным нормам, использование передвижных линий допускается исключительно в муниципалитетах, где не соблюдены нормативы обеспеченности стационарными пунктами.

Никита Маркелов