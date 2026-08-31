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Суд обязал астраханку вернуть муниципалитету землю, полученную мошенническим путем

Красноярский районный суд Астраханской области признал местную жительницу виновной в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Как сообщили в региональной прокуратуре, установлен факт незаконного приобретения права на чужое имущество.

Астраханка незаконно оформила землю под гараж по льготе и лишилась участка по решению суда

Астраханка незаконно оформила землю под гараж по льготе и лишилась участка по решению суда

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Астраханка незаконно оформила землю под гараж по льготе и лишилась участка по решению суда

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, в 2019 году женщина подала ложную декларацию о наличии гаража на арендуемом земельном участке. Она знала, что возведение капитального строения позволяет оформить землю в собственность на льготных условиях. На основании этого заявления фигурантка добилась регистрации права собственности и постановки объекта на кадастровый учет, что позволило ей незаконно завладеть участком.

Суд обязал осужденную вернуть землю в муниципальную собственность. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Марина Окорокова