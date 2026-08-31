Кушать продано

Индустрия общественного питания в Челябинске находится в тяжелом кризисе. Платформы объявлений заполнены десятками карточек выставленных на продажу ресторанов, кофеен и баров, часть известных в городе заведений и вовсе закрылись. Эксперты уверены, что это лишь начало действительно большого кризиса, в котором выживут лишь те, кто сумеет попасть точно в свою аудиторию, выиграть борьбу за пустеющие кошельки редеющих посетителей и переждать до выправления общей ситуации в экономике страны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ

В Челябинске наблюдается резкий рост числа закрывшихся или выставленных на открытую продажу заведений общественного питания.

Так, только в последние несколько недель объявили о закрытии или были выставлены на продажу более десятка известных в городе заведений общественного питания, в том числе в самом центре города. Причем речь идет о разных форматах общепита — закрываются и продаются и рестораны авторской кухни, и заведения, ориентирующиеся на ту или иную национальную кухню, и кофейни, и пивные бары, и рюмочные.

Так, в июле тихо прекратил работу ресторан «Профессорский», который работал с середины 2023 года в помещении на проспекте Ленина, 74, недалеко от главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Его открыл известный шеф-повар Дмитрий Модестов, в свое время получивший рекомендацию всемирного ресторанного гида Michelin за заведение Takatak.

Объявили о грядущем закрытии ресторан Hugs на улице Сони Кривой и заведение корейской кухни Chicko, расположенное на улице Цвиллинга рядом с площадью Революции. Также закрылись проработавший почти семь лет итальянский ресторан Momento, располагавшийся рядом с памятником Игорю Курчатову, и ресторан Pechka, находившийся в локации «Белого рынка». Давно закрыт караоке-ресторан Clocks — некогда одно из самых популярных заведений в городе.

На платформе объявлений Avito появились карточки объектов, свидетельствующие о продаже заведений.

Так, уже несколько месяцев вместе с помещением и всем хозяйственным комплексом (земельный участок размером 20,4 сотки, расположенный в реликтовом сосновом бору, основное здание площадью 650 кв. м, здание административно-бытового комплекса 120 кв. м, два склада общей площадью 300 кв. м, летние террасы и беседки на водной глади карьера площадью 450 кв. м, а также оборудование, мебель, технику, предметы интерьера и полностью благоустроенную территорию с парковкой, собственная котельная и водоснабжение) продают большой (посадка летом — до 500 человек) ресторан «Шафран», много лет работавший в парке имени Гагарина и специализирующийся на кавказской и среднеазиатской кухнях. Цена временами меняется, последний запрос владельца — 110 млн руб.

Выставлен на продажу (цена — 15,9 млн руб.) ресторан/кафе Y bistro, расположенный на проспекте Ленина и по словам продавца, три года подряд входящий в шорт-лист топ-100 лучших ресторанов России. За 10 млн руб. продается пивной ресторан/бар Good company с локацией все на том же «Белом рынке».

21 млн руб. просят владельцы за сеть бургерных Super Burger, расположившихся в популярных ТРК города. За 10 млн руб. предлагается не так давно закрывшаяся Edateca, что на ул. Карла Маркса.

За 5 млн руб. продается проработавшая более 15 лет кофейня «Миндаль», расположенная на перекрестке проспекта Ленина и улицы Васенко в самом центре Челябинска. 5,9 млн руб. хотят получить за кафе «Хотдожная», расположенное в цокольном этаже «Покровского пассажа» на Кировке. 6,9 млн руб. — цена «гастробара премиум-класса» с лаунджем и кальянной Stories, расположенного в ЖК «Лесопарковый».

11 млн руб. просят за семейное кафе Friendly eda на Университетской Набережной. Чуть дальше, на Краснопольском проспекте за те же 11 млн можно купить безымянное кафе-пекарню с детской зоной. А на «Белом рынке» выставлен на продажу корнер Bubble tea (2,1 млн руб.). За 1,7 млн руб. продается кафе-кулинария на 20 посадочных мест, расположенное на проспекте Ленина, 26.

Наконец, на днях был выставлен на продажу за 12 млн руб. ирландский паб Shamrock, открывшийся менее двух лет назад в свежепостроенном элитном ЖК «Башни Свободы».

Кроме того, два месяца назад сменил владельца ресторан «Пивная культура» на Кировке (новым собственником стал президент Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг). Выставлено на продажу здание, в котором расположен популярный бар «Топка». Продается помещение, в котором располагался некогда очень известный в Челябинске Boris bar. На продаже и помещение ресторана «Старый Ереван», расположенное в торговой части ЖК «Западный луч».

При этом почти во всех объявлениях о продаже или закрытии заведений общепита подчеркивается, что они находятся или находились в арендуемых помещениях.

Впрочем, иногда на месте старых возникают новые проекты.

Так, «Ъ-Южный Урал» писал о том, что на месте ресторана «Профессорский» в октябре откроется заведение китайской кухни Red Rooster 1985, инициатором которого является Евгений Миркин. На месте давно закрытого ресторана паназиатской и индийской кухни Karma на проспекте Ленина недавно открылся ресторан-караоке «Граммофон».

А по данным картографического сервиса 2ГИС, Челябинск и вовсе входит в топ-3 городов-миллионников по проценту прироста заведений общепита — за последний год их число, по данным сервиса, увеличилось сразу на 2,8%. Сильнее динамика только в Ростове-на-Дону — 5,2%. В Москве динамика почти незаметна — 0,02%. В остальных городах-миллионниках заведения закрываются.

Всего же в сервисе 2ГИС в Челябинске на начало августа нынешнего года зарегистрировано в общей сложности 3,1 тыс. челябинских заведений общепита. Из них 742 являются ресторанами быстрого питания, 173 — ресторанами, 337 — кафе и 170 — кофейнями (2ГИС позволяет регистрировать одно заведение в разных направлениях). При этом количество ресторанов сократилось на 1,1%, ресторанов быстрого питания — на 3,8%. Зато количество кафе увеличилось на 3,1% — больше, чем в остальных городах-миллионниках. Число кофеен также увеличилось на 3,7%.

Эксперты, опрошенные „Ъ-Южный Урал“, считают, что происходящее в челябинском общепите — только начало «настоящего кризиса» и что ближайшие перспективы ресторанов и кафе весьма печальны.

Эксперт по ресторанному бизнесу, владелец кофейни «На Соколинке» Артур Андреев отмечает, что продаются в основном те бизнесы, которые либо уже давно морально устарели, либо не попали в свежую волну, либо изначально открывались без четкого бизнес-плана и маркетинговых исследований. Но общая ситуация в отрасли и в экономике в целом не располагает к позитиву.

«Ситуация на рынке общепита уже много лет идет по пути снижения маржинальности и давно находится в зоне переизбытка заведений и нехватки располагаемых на развлечения денег у гостей. На фоне жесткой конкуренции, постоянно растущего фискального и административного давления, галопирующего роста цен на продукты, нехватки персонала заведения отчаянно сражаются за все более скуднеющие кошельки гостей.

Выживут те, кто смог очень точно попасть в запрос гостя по адекватной цене, вкладывает в бизнес достаточно личной энергии и имеет финансовую подушку безопасности. Кризис в сфере общепита будет только нарастать, пока не изменится ситуация в экономике в целом. Впереди нас ждет еще много закрытий»,— считает господин Андреев.

Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман считает ситуацию в отрасли общественного питания закономерной из-за роста цен на продукты и снижения покупательной способности у населения, однако пока не видит больших проблем у владельцев недвижимости, арендаторами которой являются кафе и рестораны.

«Многое зависит от локации, если она хорошая, то проблем с арендаторами не будет. Вот, закрылся „Профессорский“, съехал со всем оборудованием, но на его место тут же встали ребята с китайским рестораном. Да, сейчас всем непросто, и общепит яркий тому пример — у населения денег стало меньше, а сходить в ресторан нынче очень дорого. Но если проект „зашел“, то и платить за аренду будет чем»,— считает господин Фридман.

Дмитрий Моргулес