Гособвинитель запросил 22 года колонии за поджог жены и тещи

Государственный обвинитель потребовал назначить 68-летнему жителю Туймазинского района, который сжег свою жену и тещу, 22 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. 31 августа в Верховном суде Башкирии состоялись прения по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Подсудимый обвиняется в убийстве двух человек, в том числе находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом (пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2025 года нетрезвый подсудимый поссорился с женой из-за ее претензий к его злоупотреблению спиртным. Он облил супругу и коридор квартиры бензином и поджег. Из-за пожара его 86-летняя теща, которая была малоподвижна из-за возраста и состояния здоровья, скончалась от отравления угарным газом. Жена фигуранта дела умерла в больнице от обширных термических ожогов.

Пожар уничтожил квартиру и повредил жилье соседей. Общая сумма ущерба превысила 720 тыс. руб.

Майя Иванова