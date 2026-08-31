Добавление в домовой чат обошлось жительнице Саратова в 18,5 млн руб.

В Саратове местная жительница стала жертвой мошенников, лишившись 18,5 млн руб. Женщину добавили в домовой чат, после чего попросили передать коды из СМС. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Саратова перевела мошенникам 18,5 млн руб., заняв деньги у родных

Фото: Нина Шевченко Жительница Саратова перевела мошенникам 18,5 млн руб., заняв деньги у родных

Фото: Нина Шевченко

51-летняя саратовчанка обратилась в полицию 19 августа. По ее словам, неизвестный добавил ее в чат дома, пояснив, что для идентификации необходимо ввести номер телефона и код из сообщения. Сразу после этого потерпевшей пришло уведомление с «Госуслуг» о подозрительной активности и оформленных на иностранца доверенностях.

Затем женщине позвонил человек, представившийся сотрудником силовых органов, и сообщил, что в ее доме планируется обыск в рамках уголовного дела. Он потребовал задекларировать сбережения, сдать драгоценности в ломбард, а деньги перевести на «безопасный счет». После окончания расследования средства обещали вернуть.

Потерпевшая вместе с дочерью перевела мошенникам 1,5 млн руб. Вскоре ей пришло уведомление о штрафе на ту же сумму за разглашение информации об уголовном деле. Затем в течение десяти дней злоумышленники выманили у саратовчанки более 18,5 млн руб., которые якобы требовались для погашения кредитов ее детей. Большую часть этой суммы женщина заняла у родственников и знакомых.

Марина Окорокова