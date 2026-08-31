Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной версии классического внедорожника Lada Niva Legend. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Среди главных технических обновлений автомобиля — новый двигатель мощностью 90 л. с., который получил прибавку в 24 Н·м крутящего момента. Производитель подчеркивает, что уже при 1000 об/мин доступно 80 % максимальной тяги — это особенно актуально при езде вне асфальта. При этом удалось снизить расход топлива в смешанном цикле: показатель уменьшился с 9,9 до 9 л на 100 км.

Повышена и долговечность автомобиля: впервые на Niva Legend применены детали кузова из оцинкованного стального проката, включая капот, крышу и элементы задней части кузова. Это призвано улучшить стойкость к коррозии и продлить срок службы машины в сложных условиях эксплуатации.

Кроме того, в автомобиль внедрен новый привод КПП и раздаточной коробки, реализовано однорычажное управление «раздаткой», добавлена третья точка опоры раздаточной коробки, а также установлены новые опоры силового агрегата и усилен кузов.

Помимо этого, модель получила новую систему охлаждения двигателя, салонный фильтр, центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания. В числе прочего теперь в базовую комплектацию входит подушка безопасности водителя.

Покупателям доступны четыре версии внедорожника: «Классик» по цене от 1,2 млн рублей, «Драйв» (от 1,29 млн рублей), «Урбан» (от 1,35 млн рублей) и «Черная серия» (от 1,37 млн рублей).

Георгий Портнов