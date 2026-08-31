В Саратове локализован пожар у здания аграрного университета

В Кировском районе Саратова пожарные локализовали возгорание неэксплуатируемого здания и мусора. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре по адресу ул. Соколовая, 335 поступил на пульт дежурного в 15:05.

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К месту происшествия были привлечены 11 единиц техники. В 16:04 возгорание было локализовано. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному адресу располагается Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова.

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В 16:40 открытый огонь ликвидирован.

Никита Маркелов