В Самаре летом были трудоустроены более трех тысяч подростков

В Самаре за летний сезон молодежный центр «Самарский трудоустроил более трех тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В этом году работу подросткам предоставили более 160 организаций, включая государственные и муниципальные учреждения. К примеру, они работали в том числе на муниципальном предприятии «Спецремстройзеленхоз», где помогали в посадке, прополке и поливе зеленых насаждений. Также подростки помогали в работе библиотек и присматривали за детьми в летних городских лагерях и детских садах. Кроме того, ребята трудились на промышленных предприятиях, выполняли работы, которые не наносят ущерба их здоровью, развитию, нравственности и не нарушают процесс обучения.

Заработная плата подростка за месяц работы составляла около 24 тыс. руб. с учетом МРОТ и поддержки службы занятости. Рабочий день зависел от возраста: в 14 лет — 4 часа, в 15 лет — 5 часов, в 16-17 лет — до 7 часов. По субботам и воскресеньям у всех ребят были выходные.

Руфия Кутляева