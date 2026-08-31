«Т Плюс» начала подачу горячей воды жителям Кировского района

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершил плановые летние работы на водогрейном оборудовании Пермской ТЭЦ-14. С 12 августа подача горячей воды со станции не осуществлялась для проведения ежегодного обслуживания. ТЭЦ возобновила подачу горячей воды для более чем 80 % клиентов Кировского района Перми, процесс подключения всех теплосетей будет завершён сегодня, 31 августа. Включение жилых домов контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы понимаем, насколько важна для людей возможность пользоваться горячей водой, поэтому сосредоточились на скорейшем завершении регламентных работ на водогрейном оборудовании Пермской ТЭЦ-14. Это важная часть летней подготовки, которая завершена в срок», — прокомментировал главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В 2026 году для повышения качества отопления и горячего водоснабжения в Кировском районе «Т Плюс» ведёт обновление магистральных участков на улицах Ласьвинская и Магистральная. Здесь меняют свыше 1,7 км коммуникаций, что повысит эффективность системы и снизит потери.

Также в Кировском районе энергетики провели гидравлические испытания для более чем 90 % трубопроводов. К несению зимних нагрузок специалисты подготовят 415 км сетей и 54 центральных тепловых пункта в микрорайонах Закамск, Судозавод, Водники, Новый Крым.

В целом в Перми до старта отопительного сезона специалисты «Т Плюс» проверят 2056 км трубопроводов, подготовят четыре ТЭЦ, три водогрейные и 25 малых котельных, 12 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов. Энергетики уложат 6 км новых тепломагистралей в трёх районах Перми. Эти меры гарантируют бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям в отопительном сезоне 2026/27.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»