В Челябинской области прогнозируется повышенный риск природных пожаров

В сентябре 2026 года в лесах и на других природных территориях Челябинской области из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможна повышенная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Риски возгораний повышены на юге региона: в Чесменском, Нагайбакском, Агаповском, Варненском, Кизильском, Карталинском и Брединском округах, а также в Магнитогорске. Что касается соседних субъектов, опасность прогнозируется в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа, западной и восточной частях Ямало-Ненецкого АО. По России риски отмечены в 23 регионах.

Виталина Ярховска