В Челябинске перекроют движение на улице Воровского

Для реконструкции участка теплотрассы в районе дома №15г на улице Воровского в Челябинске частично ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8:00 2 сентября до 20:00 27 сентября проехать нельзя будет по двум правым полосам дороги на улице Воровского по направлению к проспекту Ленина. Кроме того, дополнительно закрывается въезд между домами № 15г и №13 на улице Воровского. Работы ведет ООО «Уральский комплектующий завод».

Виталина Ярховска