Шеф бюро Reuters в России покинет свой пост 1 сентября

Как стало известно «Ъ», с 1 сентября руководитель российского представительства информационного агентства Reuters Гай Фолконбридж уходит с занимаемой должности. Одной из причин, по сведениям «Ъ», стали его разногласия с лондонским начальством о подходе к освещению событий в РФ. Господин Фолконбридж отказался перейти на другую работу в Reuters и принял решение об увольнении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

На прошлой неделе сотрудники московского бюро Reuters устроили проводы Гая Фолконбриджа, который четыре года был их руководителем. По сведениям источников «Ъ», лондонское начальство было «не вполне довольно» его подходом к освещению происходящих в России событий и предложило господину Фолконбриджу переехать в подразделение агентства в другой стране. Однако, говорят те же источники «Ъ», Гай Фолконбридж предпочел уволиться.

Информационное агентство Reuters основано в 1851 году. В настоящее время — один из крупнейших мировых новостных сервисов, имеет 14 тыс. сотрудников и около 200 представительств по всему миру. В 2008 году приобретено канадской корпорацией Thomson, образовавшаяся медиакомпания получила название Thomson Reuters. Гай Фолконбридж родился в 1975 году, окончил Лондонскую школу экономики. Работал в Bloomberg, в 2011–2022 годах возглавлял бюро Reuters в Лондоне, затем был переведен в Москву.

О дальнейших планах господина Фолконбриджа информации нет, связаться с экс-руководителем бюро «Ъ» не удалось. Кто теперь возглавит московское бюро Reuters, неизвестно. Конкурс на замещение этой должности (стандартная практика для агентства) пока не объявлен.

Иван Тяжлов