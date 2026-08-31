Банк России сдвинет начало действия ключевой ставки с понедельника на среду

Банк России (ЦБ) в 2027 году перенесет начало действия новой ключевой ставки с понедельника на среду, следует из проекта основных направлений единой государственной ДКП. В среду происходят расчеты по недельным аукционам регулятора и начинается новый период усреднения (ПУ) обязательных резервов.

«Если синхронизировать даты начала периодов усреднения и действия новой ключевой ставки, то стратегии банков по усреднению обязательных резервов перестанут значимо влиять на уровень и волатильность спреда»,— поясняет ЦБ необходимость переноса. Новый график будет учитывать, что окончание ПУ не должно совпадать с налоговыми выплатами, отчетными датами и другими факторами.

Последнее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоялось 24 июля. Тогда было принято решение снизить показатель на 25 базисных пунктов — до 14% годовых. Это было десятое подряд смягчение ДКП, однако до этого регулятор снижал ключевую ставку на 50 базисных пунктов после каждого заседания. Снижение ставки с 14,5% до 14,25% в июне привело к резкому падению российского рынка ценных бумаг.