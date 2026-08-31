В Самарской области вынесен приговор менеджеру по работе с клиентами пункта выдачи товаров

Нефтегорский районный суд признал виновной менеджера по работе с клиентами пункта выдачи товаров по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как уточняют в суде, подсудимая, будучи сотрудником пункта выдачи, на протяжении более девяти месяцев оформляла заказы на различные товары, после чего вносила в учетную систему сведения об их возврате на склад. Фактически товары она оставляла себе. Общая сумма причиненного ущерба составила 261,8 тыс. руб.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, пояснила, что ущерб она возместила. Суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. руб.

Руфия Кутляева