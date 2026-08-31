В Челябинске гражданина осудили за незаконное обслуживание СИМ-бокса

Калининский районный суд Челябинска признал виновным 23-летнего организатора преступной группы в обслуживании СИМ-бокса — незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Его отправили на один год в колонию-поселение и оштрафовали на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что житель Томской области согласился работать оператором СИМ-бокса по предложению неустановленного лица в интернете. В январе этого года он приехал в Челябинск, где за месяц сменил три специально арендованных квартиры, размещая там оборудование, в том числе ноутбук, смартфоны, роутеры и сим-карты. Терминал позволял менять номера телефонов для совершения мошенничеств и поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Установлено, что СИМ-бокс позволил похитить у жителя Санкт-Петербурга 1,4 млн руб.

О подозрительном поведении квартиранта сообщил один из его арендодателей. Организатора преступной группы задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по региону в феврале.

Виталина Ярховска