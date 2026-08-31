СВР узнала о стратегии Евросоюза по дестабилизации России перед выборами
Европейские страны реализуют «масштабную стратегию по дестабилизации ситуации» в России перед выборами в Госдуму. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее информации, страны ЕС намерены нарушить электоральный процесс и поставить под сомнение результаты голосования.
СВР утверждает, что европейские страны приняли стратегию на саммите «коалиции желающих» 13 июля. Тогда они убедили руководство Украины усилить атаки как на объекты на границе с Россией, так и вглубь страны. «Дескать, это посеет панику среди населения и отвлечет ресурсы государственных и правоохранительных органов от исполнения основных функций»,— добавило ведомство. Кроме того, по данным СВР, в ЕС планируют кибератаки на инфраструктуру выборов.
Разведка также сообщила о подкупе со стороны ЕС «структур российской системной оппозиции». По утверждению ведомства, им поручили призывать россиян к бойкоту голосования, говорить о нелегитимности и незаконности выборов. Среди организаций, которые будут выступать против выборов в Госдуму, СВР назвала «Платформу ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» и «Брюссельский диалог».
Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. На труднодоступных территориях в регионах с военным положением голосование началось досрочно.
В преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2026 года представители Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России неоднократно заявляли о попытках иностранных государств и организаций вмешаться в избирательную кампанию. В августе 2026 года председатель комиссии Василий Пискарев утверждал, что более 15 «антироссийских эмигрантских организаций» призывают россиян к провокациям на выборах, включая бойкот и порчу бюллетеней, а также создание очередей на избирательных участках и выход на публичные акции. Целью этих действий, по его мнению, является «обеспечение негативного фона российских выборов» в иностранных СМИ.
В августе 2026 года Василий Пискарев также сообщал о подготовке «фейковых экзитполов» у посольств России за границей экстремистскими организациями и иноагентами. Планировалось, что опросы будут организованы 20 августа, а их результаты будут представлены в западных СМИ для заявления о фальсификации выборов еще до их проведения. Еще в апреле 2026 года Пискарев говорил о попытках «эмигрантских сепаратистских организаций» призвать релокантов обращаться в международные организации и западные НПО с предложениями о непризнании итогов выборов в Госдуму.
МИД РФ в мае 2026 года также заявлял о попытках недружественных стран помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму за границей. Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко сообщал, что местные власти препятствуют открытию избирательных участков при дипломатических представительствах и распространяют дезинформацию, чтобы запугать граждан и сорвать электоральный процесс. На эти выборы российские власти не направляли приглашения европейским структурам, таким как ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку считают их недружественными странами, вводящими санкции против России и дискредитирующими избирательную систему.