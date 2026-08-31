Европейские страны реализуют «масштабную стратегию по дестабилизации ситуации» в России перед выборами в Госдуму. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее информации, страны ЕС намерены нарушить электоральный процесс и поставить под сомнение результаты голосования.

СВР утверждает, что европейские страны приняли стратегию на саммите «коалиции желающих» 13 июля. Тогда они убедили руководство Украины усилить атаки как на объекты на границе с Россией, так и вглубь страны. «Дескать, это посеет панику среди населения и отвлечет ресурсы государственных и правоохранительных органов от исполнения основных функций»,— добавило ведомство. Кроме того, по данным СВР, в ЕС планируют кибератаки на инфраструктуру выборов.

Разведка также сообщила о подкупе со стороны ЕС «структур российской системной оппозиции». По утверждению ведомства, им поручили призывать россиян к бойкоту голосования, говорить о нелегитимности и незаконности выборов. Среди организаций, которые будут выступать против выборов в Госдуму, СВР назвала «Платформу ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» и «Брюссельский диалог».

Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. На труднодоступных территориях в регионах с военным положением голосование началось досрочно.