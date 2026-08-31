Представлены проекты интерьера «Пермь-Арены»

В Перми представили дизайн-проект интерьеров строящейся в Дзержинском районе «Пермь-Арены». Проект реализуется по концессионному соглашению между правительством Пермского края и компанией «Пермь-Арена» — дочерней структурой Корпорации развития Пермского края (КРПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в основе концепции — сочетание серых и насыщенных красных оттенков, вертикальных линий, металлических деталей и геометрических элементов. В оформлении также используются штриховые узоры и плавные линии. «Основная идея — показать “Пермь-Арену” как пространство, связанное со спортом, характером и достижениями. Отдельные детали отсылают к движению коньков по льду»,— рассказали в КРПК.

Общая высота спорткомплекса составит 45 м, площадь — более 80 тыс. кв. м. В здании будет пять наземных этажей и один цокольный. Здесь разместятся две ледовые площадки: основная — на 10 тыс. зрителей и тренировочная на 500 зрителей. В составе комплекса — раздевалки для команд и судей, тренажерные залы, помещения для СМИ, VIP-ложи, медицинские пункты, фудкорты на всех уровнях. Здание будет доступно для маломобильных граждан. На улице предусмотрят бетонные трибуны для отдыха и парковки по периметру арены. Главный вход будет расположен со стороны улицы Строителей. Всего в здании предусмотрено около 20 входов, более половины — для зрителей. Сдать объект планируется в 2027 году.

В 2028 году «Пермь-Арена» станет площадкой для проведения крупного спортивного мероприятия — зимней Спартакиады.