В Перми прошел турнир Ural FC 13

Ural FC 13 «Кубок Губернатора Пермского края» прошел 29 августа в Перми. В главном событии шоу Артем Рофаль (4–0) в бою в среднем весе техническим нокаутом во втором раунде победил соотечественника Геннадия Макаряна. Поединок был остановлен из-за решения врача.

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В соглавном событии вечера по правилам К-1 боец команды Ural Kali Fighter Дарья Кувакина единогласным решением судей одержала победу над Фатмой Гекче из Турции. Сразу после боя Кувакину поздравил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Минеев.

Никита Михайлов (12–5) в поединке по правилам ММА в легчайшем весе единогласным решением судей победил Саяна Кеденова (7–4), который вышел на замену травмированному Сергею Шишкину.

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На турнире успешно выступили и другие представители Ural Kali Fighter: Алексей Чукманов единогласным решением судей взял верх над Исламом Каримовым, а Кирилл Степаненко в первом раунде нокаутировал Виктора Пакало.

Команда Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим», является одним из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Соликамск на соревнованиях по кикбоксингу и ММА различного уровня.

Всего на турнире Ural FC 13 состоялись 12 поединков, девять из которых прошли по правилам ММА, а три — по правилам кикбоксинга.

Полная запись трансляции доступна в официальной группе Ural Fighting Championship во ВКонтакте.

Титульный спонсор Лиги — Группа «Уралхим».

Группа компаний «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 000 человек.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь