В Саратовской области в ДТП с участием фуры и ВАЗ-2111 погибла женщина

В Федоровском районе Саратовской области столкнулись грузовик Man и ВАЗ-2111.Погибла женщина, два человека госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Юрин / Коммерсантъ Фото: Юрий Юрин / Коммерсантъ

Как сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 13:36. Авария произошла вблизи села Еруслан. Погибла женщина 1978 года рождения, которая была в легковом автомобиле. Оба водителя — мужчины 1962 и 1992 годов рождения — получили травмы и доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники областной службы спасения извлекли тело погибшей гидравлическим инструментом. На месте работают сотрудники ДПС и бригады скорой помощи, обстоятельства аварии устанавливаются, отметил Юрий Юрин.

Никита Маркелов