Доходность по французскому госдолгу достигла рекорда с 2008 года

Доходность десятилетних государственных облигаций Франции достигла самого высокого уровня с 2008 года, до 4,13%. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков, это объясняется растущим беспокойством инвесторов в отношении госдолга страны и общей «ситуацией с государственными финансами». В ЕС установлены базовые значения дефицита государственного бюджета в 3% ВВП и государственного долга в 60%. В прошлом году дефицит бюджета Франции достиг 5,1% ВВП, а отношение долга к ВВП превысило 115%.

В июле МВФ выпустил прогноз, что по итогам 2026 года валовый госдолг Франции достигнет примерно 118,5% ВВП, а в 2027 году превысит 120% и будет оставаться выше этого уровня до 2030 года.

Как отмечает CNBC, ситуация осложняется тем, что «французский парламент идеологически расколот, что приводит к вотумам недоверия, отставкам правительства и тупиковой ситуации с принятием национального бюджета».

В интервью телеканалу Джон Стопфорд из инвесткомпании Ninety One сообщил, что растущий дефицит бюджета и замедление экономического роста стали проблемой многих стран после пандемии COVID-19, а в последнее время из-за военных конфликтов, но Франция «выделяется среди них».

«Это не только французская проблема, но можно утверждать, что во многих отношениях Франция является одним из показательных примеров,— полагает эксперт.— Я не хочу сказать, что такая ситуация характера только для Франции, но очевидно, что государственные финансы Франции движутся в неверном направлении».

Евгений Хвостик