В центре Кельна обстреляли турецкое кафе

В южном районе Кельна неизвестный несколько раз выстрелил в витрину турецкого кафе на улице Боннер-штрассе, после чего скрылся, сообщает Bild. Прибывшие на место полицейские обнаружили четыре пулевые отверстия и гильзы. По предварительным данным, обошлось без жертв — на момент стрельбы в кафе никого не было.

Выстрелы произошли в 7:45 утра по местному времени. Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили кафе и ближайшие улицы. Сотрудники установили, что выстрелы произвел мужчина ростом 1,7-1,8 м в темной одежде. С места преступления он скрылся в направлении железнодорожных путей.

За последнюю неделю в Кельне произошел еще один похожий случай, пишет местная газета Klner Stadt-Anzeiger. 21 августа двое неизвестных выстрелили в витрину ювелирного магазина на улице Кеупштрассе. На этой улице проживают 56 тыс. человек с турецкими корнями. Там же расположена турецкая община Кельна. Полиция полагает, что сегодняшнее событие могло быть связано с преступлением 21 августа.