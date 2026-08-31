В Нью-Йорке прошел конкурс двойников мэра Зохрана Мамдани
30 августа прошел конкурс двойников мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Собравшиеся в парке Вашингтон-сквер горожане признали самым похожим на мэра актера Амадео Фуску. Как сообщает AP, победитель получил приз в размере $100.
Конкурс спонсировала соцсеть Sonder. Всего в нем приняли участие девять мужчин. Конкурсанты старались подражать мэру Мамдани как прической, так и одеждой. Кто-то вышел к зрителям в костюме, похожем на тот, в котором Зохран Мамдани участвовал в избирательной кампании 2025 года, кто-то предпочел использовать спортивный образ мэра. Один из участников появился в фартуке, отсылая зрителей к музыкальному клипу 2019 года «Nani», в котором снялся Зохран Мамдани.
Победитель, 40-летний Амадео Фуска, — профессиональный актер, стендапер, пародист. Он оказался похож на мэра Нью-Йорка не только стилем одежды и прически, но и внешне.
Это уже второй подобный конкурс в США. В первый раз двойников оценивали в 2025 году в Бруклине, когда Зохран Мамдани баллотировался на пост мэра Нью-Йорка.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани является политическим деятелем, который в ходе предвыборной кампании 2025 года обещал поручить департаменту полиции Нью-Йорка обеспечить исполнение ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако, 21 июля 2026 года Мамдани заявил об отсутствии у муниципальных властей юридических оснований для задержания Нетаньяху.
В 2025 году Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал первым мэром-мусульманином города и самым молодым политиком на этом посту за последний век. В марте 2025 года миллиардер Рональд Лаудер пожертвовал $1 млн на кампанию против кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.