В Нью-Йорке прошел конкурс двойников мэра Зохрана Мамдани

30 августа прошел конкурс двойников мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Собравшиеся в парке Вашингтон-сквер горожане признали самым похожим на мэра актера Амадео Фуску. Как сообщает AP, победитель получил приз в размере $100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Победитель конкурса двойников Амадео Фуску Фото: Heather Khalifa / AP Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Heather Khalifa / AP Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Heather Khalifa / AP Следующая фотография 1 / 8 Победитель конкурса двойников Амадео Фуску Фото: Heather Khalifa / AP Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Heather Khalifa / AP Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Heather Khalifa / AP

Конкурс спонсировала соцсеть Sonder. Всего в нем приняли участие девять мужчин. Конкурсанты старались подражать мэру Мамдани как прической, так и одеждой. Кто-то вышел к зрителям в костюме, похожем на тот, в котором Зохран Мамдани участвовал в избирательной кампании 2025 года, кто-то предпочел использовать спортивный образ мэра. Один из участников появился в фартуке, отсылая зрителей к музыкальному клипу 2019 года «Nani», в котором снялся Зохран Мамдани.

Победитель, 40-летний Амадео Фуска, — профессиональный актер, стендапер, пародист. Он оказался похож на мэра Нью-Йорка не только стилем одежды и прически, но и внешне.

Это уже второй подобный конкурс в США. В первый раз двойников оценивали в 2025 году в Бруклине, когда Зохран Мамдани баллотировался на пост мэра Нью-Йорка.

Алена Миклашевская