СКР выяснит, почему многодетная семья в Засечном не может заехать в квартиру

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам, связанным с нарушением прав участников долевого строительства в Засечном Пензенской области. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

В приемную СКР в соцсети «ВКонтакте» обратилась многодетная мать из Пензенской области. В 2024 году она взяла льготный ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме на ул. Светлой. Однако объект в срок не сдан, отделочные работы не ведутся, отмечается в релизе. Женщина с четырьмя детьми, троим из которых нет 18 лет, вынуждена снимать жилье. Обращения в инстанции результатов не принесли.

Ситуация освещалась в СМИ и соцсетях. В СУ СКР по Пензенской области уже расследуются уголовные дела, по которым господин Бастрыкин ранее потребовал отчитаться.

В апреле этого года сообщалось, что собственники более 80 квартир дома, построенного в 2024 году, не могли въехать из-за недостатков в отделке. В 2026 году они так и не получили ключи от жилья. Было возбуждено дело о мошенничестве (ст 159 УК РФ).

Нина Шевченко