На челябинского подростка-мотоциклиста завели дело за гибель пассажира в ДТП

Катайский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка-мотоциклиста из Челябинской области. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть 13-летнего пассажира (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, поздним вечером 29 августа 16-летний водитель мотоцикла «Урал» двигался от села Уксянское в сторону деревни Белоярское. В деревне Павелева он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом Racer под управлением 13-летнего водителя. В результате аварии 13-летний пассажир мотоцикла, находившийся в боковом прицепе, скончался в медицинском учреждении. Водителя мопеда госпитализировали. Подросток-мотоциклист приехал в гости к родственникам. Он не имел прав и необходимых навыков для управления транспортным средством.

Будет дана надлежащая правовая оценка действиям лица, предоставившего мотоцикл несовершеннолетнему.

Виталина Ярховска