Пермский марафон соберет более 16 тыс. участников

На Пермский марафон зарегистрировались более 16 тыс. человек, сообщают организаторы мероприятия. Он пройдет 5 и 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Пермский марафон включает в себя детский забег (1 км), заезд для людей с ограниченными возможностями на колясках (500 м), дистанции 5 км, 10 км, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км), эстафету «Экиден» длиной 42,2 км, а также три забега от Альфабанка на 2,5 тыс. м — «Забег на результат», «Семейный забег» и «Забег профессий».

Выдача стартовых пакетов будет проходить в павильоне спортивного городка у Театра-Театра с 4 по 6 сентября. На протяжении двух дней там будут также работать интерактивные стенды партнеров, экспопавильон с брендами спортивной одежды и аксессуаров, магазин мерча и фудкорт. Также будет организована прямая трансляция в группе Пермского марафона в соцсети «ВКонтакте».

Пермский марафон — популярное спортивное мероприятие. Марафон впервые состоялся в 2017 году и до 2021 года проходил ежегодно. В 2021-м мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. С 2022 года его проведение возобновилось. В 2025 году Пермский марафон собрал более 17 тыс. человек.