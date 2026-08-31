Самарская область заняла последнее место в ПФО по росту потребительского спроса

В понедельник опубликован рейтинг российских регионов по динамике потребительского спроса, подготовленный аналитиками Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») на основе данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно данным рейтинга, по росту потребительского спроса в первом полугодии 2026 года Ульяновская область заняла 19 место (рост — 7,28%), Оренбургская — 21-е место (7,08%), Самарская область — на 70-м месте (3,32%) из 85 регионов России, учтенных в рейтинге (новые регионы в исследовании не фигурируют). Лидер рейтинга — Чукотский автономный округ (26,56%), на втором месте — Магаданская область (11,43%), замыкает тройку лидеров Ивановская область (10,15%). Москва — на 33-м месте (5,58%).

Среди регионов ПФО по этому показателю на первом месте — Республика Марий Эл (9,8%), на втором — Башкортостан (9,63%), на третьей строчке — Пензенская область (7,5%), на четвертом — Ульяновская область. Оренбургская область занимает пятую строчку рейтинга. Самарская область — на последнем, 14-м месте.

Иная ситуация в рейтинге по среднедушевым среднемесячным потребительским тратам в первом полугодии 2026 года. По этому показателю ожидаемый лидер общероссийского рейтинга — Москва 92,6 тыс. руб., на втором месте Санкт-Петербург (79,0 тыс. руб.), на третьем — Сахалинская область. Четвертую позицию занимает Чукотка (68,6 тыс. руб.), замыкает пятерку лидеров Камчатский край (66,6 тыс. руб.). Самарская область в общероссийском рейтинге по этому показателю на 31-м месте (48,4 тыс. руб.), Оренбургская область — на 55-м месте (40,4 тыс. руб.), Ульяновская — на 69-м месте (37,0 тыс. руб.).

В ПФО лидером рейтинга по показателю потребительских трат является Татарстан (53,8 тыс. руб.), второе место занимает Нижегородская область (53,0 тыс. руб.), на третьем — Башкортостан (50,2 тыс. руб.). Самарская область — на четвертой позиции, Оренбургская область — на седьмой, Ульяновская область — на 11-м месте из 14 регионов ПФО. Последнее место в ПФО по потребительским тратам у Республики Марий Эл (32,8 тыс. руб.).

Потребительский спрос оценивался аналитиками «РИА Рейтинг» как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания.

Сергей Титов, Ульяновск