Главе СКР доложат о перебоях с электро- и водоснабжением в башкирском селе

Председатель СКР Александр Бастрыкин выслушает доклад главы управления ведомства по Башкирии Владимира Архангельского по уголовному делу о перебоях с электро- и водоснабжением в селе Рощинский Стерлитамакского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Как сообщил информационный центр СКР, жители села пожаловались председателю ведомства, что летом этого года электро-и водоснабжение подается с постоянными перебоями. Кроме того, очистные сооружения в Рощинском неисправны, поэтому сточные воды сбрасываются в реку Куганак. Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результатов, пояснили сельчане.

По данному факту расследуется уголовное дело, отметили в СКР.

Майя Иванова