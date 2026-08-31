Главе СКР доложат о перебоях с электро- и водоснабжением в башкирском селе
Председатель СКР Александр Бастрыкин выслушает доклад главы управления ведомства по Башкирии Владимира Архангельского по уголовному делу о перебоях с электро- и водоснабжением в селе Рощинский Стерлитамакского района.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Как сообщил информационный центр СКР, жители села пожаловались председателю ведомства, что летом этого года электро-и водоснабжение подается с постоянными перебоями. Кроме того, очистные сооружения в Рощинском неисправны, поэтому сточные воды сбрасываются в реку Куганак. Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результатов, пояснили сельчане.
По данному факту расследуется уголовное дело, отметили в СКР.