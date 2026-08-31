В Самарской области планируют запустить в 2029 году первый в Центральной России многофункциональный комплекс

В Ставропольском районе на площадке базы отдыха «Калинка» строится первый в Центральной России многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с блоком водной реабилитации и гидротерапии, с функцией длительного пребывания и восстановления. Запустить его планируют в середине 2029 года, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект предусматривает СПА-отель на 302 номера, термальный комплекс с открытыми бассейнами, конференц-залы, рестораны и кафе, бани, пирсы с причалами, детские и прогулочные зоны, а также многофункциональные спортивные площадки.

В дальнейшем планируется организовать яхтенную марину на 50 мест. Общий объем инвестиций в создание комплекса составляет 7,6 млрд руб. На будущем объекте будет создано 266 новых рабочих мест. На площадке ведутся строительные работы нулевого цикла.

Руфия Кутляева