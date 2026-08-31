Открытие уфимского кампуса запланировано на конец года

Строительство Уфимского медвузовского кампуса должно завершиться в декабре, заявил на оперативном совещании правительства Башкирии глава кабмина Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как пояснил господин Назаров, финансирование строительства из федерального бюджета опаздывает на месяц, что, по его мнению, является критичным.

29 августа глава Башкирии Радий Хабиров пригласил президента России Владимира Путина посетить Уфу для открытия межвузовского кампуса.

Уфимский межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня строится с конца 2022 года по концессионному соглашению. В комплекс сооружений войдут жилье для молодых ученых, геномный центр, IQ-парк, Школа 21 и другие объекты. Общая стоимость проекта достигает 27 млрд руб.

Идэль Гумеров