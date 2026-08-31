Проект благоустройства площади Салавата Юлаева в Уфе обойдется в 7,5 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на разработку проекта благоустройства площади имени Салавата Юлаева и прилегающей территории общей площадью 8,5 га с ООО «Проектный офис». Начальная цена контракта составляла 10,85 млн руб., «Проектный офис» согласился исполнить его за 7,5 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ

По условиям торгов подрядчик обязан до 10 декабря разработать проект, который должен составлять единую концепцию с проектом реставрации памятника Салавату Юлаеву. «Проектный офис» должен предусмотреть в документе мост-террасу, детские игровые площадки и спортивную площадку, две входные группы, кафе на 50 посадочных мест, сцену, многофункциональную площадку, визит-центр.

Также разработчик должен включить в проект благоустройства пять лестниц с навесами до набережной реки Белой, смотровую площадку, различные рекламные конструкции, дорожные знаки, указатели, фонари — всего 160 объектов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», благоустройство площади состоится в три этапа. На первом, в этом году, включающем 0,15 га, планируется реконструкция фонтана, прокладка инженерных сетей. На втором (2027 год, 5,7 га) благоустроят центральную аллею, устроят детскую игровую зону, площадку для мероприятий, зону отдыха у фонтана, музей под открытым небом, лестницу на набережную. На третьем этапе запланированы озеленение, обустройство смотровых площадок и так далее.

ООО «Проектный офис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2009 года. Владельцем является Рафис Шагиев. В 2025 году выручка компании составила 94,82 млн руб., чистая прибыль — 5,28 млн руб. В этом году компания заключила четыре госконтракта на сумму 29,12 млн руб., в том числе с мэрией Уфы на проект капремонта фонтана на площади имени Салавата Юлаева.

Майя Иванова