Проект благоустройства площади Салавата Юлаева в Уфе обойдется в 7,5 млн рублей
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на разработку проекта благоустройства площади имени Салавата Юлаева и прилегающей территории общей площадью 8,5 га с ООО «Проектный офис». Начальная цена контракта составляла 10,85 млн руб., «Проектный офис» согласился исполнить его за 7,5 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ
По условиям торгов подрядчик обязан до 10 декабря разработать проект, который должен составлять единую концепцию с проектом реставрации памятника Салавату Юлаеву. «Проектный офис» должен предусмотреть в документе мост-террасу, детские игровые площадки и спортивную площадку, две входные группы, кафе на 50 посадочных мест, сцену, многофункциональную площадку, визит-центр.
Также разработчик должен включить в проект благоустройства пять лестниц с навесами до набережной реки Белой, смотровую площадку, различные рекламные конструкции, дорожные знаки, указатели, фонари — всего 160 объектов.
Как сообщал «Ъ-Уфа», благоустройство площади состоится в три этапа. На первом, в этом году, включающем 0,15 га, планируется реконструкция фонтана, прокладка инженерных сетей. На втором (2027 год, 5,7 га) благоустроят центральную аллею, устроят детскую игровую зону, площадку для мероприятий, зону отдыха у фонтана, музей под открытым небом, лестницу на набережную. На третьем этапе запланированы озеленение, обустройство смотровых площадок и так далее.
ООО «Проектный офис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2009 года. Владельцем является Рафис Шагиев. В 2025 году выручка компании составила 94,82 млн руб., чистая прибыль — 5,28 млн руб. В этом году компания заключила четыре госконтракта на сумму 29,12 млн руб., в том числе с мэрией Уфы на проект капремонта фонтана на площади имени Салавата Юлаева.