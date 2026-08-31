Три жителя Братска получили условные сроки за осквернение символа воинской славы

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех мужчин и одной жительницы Братска. Трое из них были признаны виновными в совершении преступления «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», еще один мужчина и женщина — в «организации незаконной миграции».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, 24 сентября 2024 года компания молодых людей, празднующих свадьбу в Братске, остановилась для фотографирования возле мемориала Славы (построен к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне). При этом трое из гостей совершили действия, квалифицированные как «осквернение символа воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества». Один из подсудимых взобрался на конструкцию памятника, а двое других танцевали у его основания под громкую музыку.

Их действия были зафиксированы на видео, попали в социальные сети и вызвали общественный резонанс. В ходе расследования были выявлены другие преступления, совершенные участниками свадьбы, уточняет пресс-служба областной прокуратуры. Выяснилось, что один из осквернивших мемориал в 2019 году вступил в фиктивный брак с жительницей Братска. В сентябре 2022 года женщина внесла недостоверные сведения об ее знакомом как об отце ее ребенка. Целью этих действий было получение вида на жительство и гражданства РФ в упрощенном порядке.

Решением суда подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от двух лет и шести месяцев до трех лет условно с испытательным сроком на тот же срок. Фиктивный брак между женщиной и одним из осужденных, а также запись об отцовстве ранее были аннулированы.

Влад Никифоров, Иркутск