ЦИК уточнил порядок отнесения территорий к труднодоступным для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила включать занятые российскими войсками территории в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в перечень труднодоступных для голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявил зампред ЦИКа Николай Булаев на заседании комиссии. Это позволит применять особый порядок организации голосования.

«Идет освобождение новых территорий в субъектах воссоединенных... И необходимо понимать, что эти освобожденные территории, несомненно, соответствуют критериям труднодоступных и отдаленных местностей. И понятно, что организовать голосование там просто, как на обычных территориях, достаточно сложно»,— сказал господин Булаев (цитата по ТАСС). Он добавил, что перечень труднодоступных и отдаленных местностей будет устанавливаться избирательной комиссией региона по предложению территориальной избирательной комиссии.

В новых регионах действует военное положение, что позволяет проводить на этих территориях досрочное голосование. Голосование на труднодоступных территориях, помимо досрочной процедуры, предусматривает использование для доставки избирательной комиссии разных видов транспорта. Бюллетени в некоторые отдаленные территории планируют доставлять с помощью дронов. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что труднодоступные и отдаленные места есть в 37 из 89 регионов России.

Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа продолжается досрочное голосование в 12 регионах, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования. С 30 августа началось голосование на труднодоступных территориях.