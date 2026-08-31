ЦИК уточнил порядок отнесения территорий к труднодоступным для голосования
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила включать занятые российскими войсками территории в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в перечень труднодоступных для голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявил зампред ЦИКа Николай Булаев на заседании комиссии. Это позволит применять особый порядок организации голосования.
«Идет освобождение новых территорий в субъектах воссоединенных... И необходимо понимать, что эти освобожденные территории, несомненно, соответствуют критериям труднодоступных и отдаленных местностей. И понятно, что организовать голосование там просто, как на обычных территориях, достаточно сложно»,— сказал господин Булаев (цитата по ТАСС). Он добавил, что перечень труднодоступных и отдаленных местностей будет устанавливаться избирательной комиссией региона по предложению территориальной избирательной комиссии.
В новых регионах действует военное положение, что позволяет проводить на этих территориях досрочное голосование. Голосование на труднодоступных территориях, помимо досрочной процедуры, предусматривает использование для доставки избирательной комиссии разных видов транспорта. Бюллетени в некоторые отдаленные территории планируют доставлять с помощью дронов. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что труднодоступные и отдаленные места есть в 37 из 89 регионов России.
Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа продолжается досрочное голосование в 12 регионах, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования. С 30 августа началось голосование на труднодоступных территориях.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее, в 2023 году, согласовала проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, после консультаций с Министерством обороны и ФСБ. В целях безопасности этим регионам разрешалось сокращать сроки избирательных действий и применять дополнительные виды голосования, включая досрочное голосование для труднодоступных местностей.
Зампред ЦИКа Николай Булаев подчеркивал, что такая форма голосования будет широко востребована в новых субъектах, а решение о признании населенных пунктов труднодоступными возложено на территориальные избиркомы. В Херсонской области на выборах в Госдуму досрочное голосование пройдет на 128 из 175 избирательных участков, при этом списки избирательных участков, места нахождения комиссий и сведения о членах избиркомов будут скрыты для безопасности. На выборах в Госдуму 2026 года досрочное голосование стартовало 30 августа для военнослужащих в зоне военной операции и жителей труднодоступных или отдаленных местностей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что труднодоступные и отдаленные места есть в 36 из 89 субъектов России. Голосование на выборах в Госдуму пройдет в основной этап с 18 по 20 сентября 2026 года.