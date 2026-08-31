Саратовца в розыске задержали в Пензенской области
Полиция Пензенской области задержала подозреваемого в преступлении жителя Саратовской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Фото: ГУ МВД Пензенской области
23-летнего фигуранта уголовного дела нашли в Нижнеломовском районе на трассе «Урал». Молодого человека подозревают в обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228 УК РФ). Правоохранители установили, что преступление совершено в Петровском районе Саратовской области.
Задержанного передали коллегам из Саратова. Подозреваемый впервые попал в поле зрения силовиков.