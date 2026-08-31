В Башкирии ожидаются заморозки, небольшой дождь и слабый ветер

1 сентября на территории Башкирии ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Подует юго-западный, западный ветер, 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +3…+8°, в восточных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, днем столбик термометра поднимется до +15…+20°.

На дорогах будет хорошая видимость.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, западный, 2-7 м/с. Ночью похолодает до +6…+8°, днем потеплеет до +16…+18°.

Майя Иванова

Майя Иванова