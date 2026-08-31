Подрядчик не смог взыскать 54 млн рублей за допработы по нижегородскому детсаду

ООО «Аван» проиграло иск к муниципальному заказчику «ГлавУКС Нижнего Новгорода» о взыскании 54,2 млн руб. за дополнительные работы по строительству детского сада №38 (по генплану) в жилом комплексе «Новая Кузнечиха». Арбитражный суд Нижегородской области не нашел оснований для оплаты работ сверх контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В 2022 году подрядчик взялся достроить детсад за 82 млн руб. В конце 2024 года стоимость контракта допсоглашением увеличили до 89,3 млн руб.

Подрядчик настаивал, что понес убытки еще на 54,2 млн руб. Однако суд указал, что дополнительные соглашения на эту сумму стороны не подписывали, и подобные существенные условия контракта нельзя менять произвольно.

Как писал «Ъ-Приволжье», этот детский сад строили два подрядчика. За взятку от первого, ООО «Монолит», бывшего директора департамента строительства Дмитрия Горбунова приговорили к пяти годам колонии.

Галина Шамберина